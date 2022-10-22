Если раньше Circle K была известна всем лишь как автозаправка, то с нового года компания начнет продавать и марихуану.
Circle K начнет продавать марихуану
Circle K начнет продавать марихуану
Марихуану можно будет приобрести на заправках Circle K уже в следующем году, однако не в Эстонии.
Circle K подписал контракт в США с производителем марихуаны Green Thumb Industries. Согласно договору, продажа конопли начнется в следующем году на десяти заправочных станциях в штате Флорида, сообщает Bloomberg. Во Флориде у Circle K 600 заправок.
Так как во Флориде человек может приобрести марихуану по рецепту врача, сеть заправок планирует создать отдельный вход для тех, кто желает приобрести марихуану по разрешению врача. По данным Bloomberg, в штате Флорида таких людей около 700 000 человек.