Circle K начнет продавать марихуану

Марихуану можно будет приобрести на заправках Circle K уже в следующем году, однако не в Эстонии.

Circle K подписал контракт в США с производителем марихуаны Green Thumb Industries. Согласно договору, продажа конопли начнется в следующем году на десяти заправочных станциях в штате Флорида, сообщает Bloomberg. Во Флориде у Circle K 600 заправок.