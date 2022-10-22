До сих пор в России женщины отправлялись на войну только в качестве медиков. Но, как говорят, Путину посоветовали отправлять на передовую и женщин без медицинского образования.
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В России получила повестку женщина с донорской почкой и нарушением зрения
Владимир Путин отправляет воевать заключенных, пенсионеров, инвалидов, детей и даже одного умершего. Это называют самоубийственной миссией, так как мобилизованные проходят минимальную подготовку (если вовсе проходят), и вынуждены сражаться в бою с опытными и обученными солдатами.
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