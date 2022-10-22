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В России получила повестку женщина с донорской почкой и нарушением зрения

Трийн Пальмипуу
В России получила повестку женщина с донорской почкой и нарушением зрения
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Мобилизация в России. Фото иллюстративное.
Мобилизация в России. Фото иллюстративное. Фото: YURI KOCHETKOV

До сих пор в России женщины отправлялись на войну только в качестве медиков. Но, как говорят, Путину посоветовали отправлять на передовую и женщин без медицинского образования. 

Владимир Путин отправляет воевать заключенных, пенсионеров, инвалидов, детей и даже одного умершего. Это называют самоубийственной миссией, так как мобилизованные проходят минимальную подготовку (если вовсе проходят), и вынуждены сражаться в бою с опытными и обученными солдатами.

До сих пор военнообязанными женщинами считались лишь медики, но теперь Путин явно сделал исключение.

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