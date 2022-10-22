По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, крайне важно ускорить принятие очередного пакета санкций, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России и действовать систематически, чтобы последовательно повышать цену агрессии для России. Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии.
МИД Эстонии: новый пакет санкций в отношении России следует ввести незамедлительно
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, крайне важно ускорить принятие очередного санкционного пакета, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры против России и действовать планомерно, чтобы последовательно повышать цену агрессии для России.
«Принципиальное решение Совета Европы об усилении санкций против России – это политическое волеизъявление, которое необходимо быстро реализовать», – подчеркнул Рейнсалу.
Желание Эстонии состоит в том, чтобы в девятом санкционном пакете санкции против России были еще больше расширены и усилены, в первую очередь, в сферах энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли, а также были введены ограничения на дополнительных физических и юридических лиц.
«Всестороннее предотвращение войны России против Украины – наш моральный долг. Реакция Евросоюза на эскалацию со стороны России и бомбардировки украинских городов должна быть сильной и единой», – сказал глава МИД.
С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и Европейский Союз постоянно вводили санкции против России. Пока введено восемь санкционных пакетов, цель которых – поднять цену агрессии с санкциями в отношении России настолько, чтобы это полностью парализовало российскую экономику и сделало невозможным финансирование войны.