МИД Эстонии: новый пакет санкций в отношении России следует ввести незамедлительно

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, крайне важно ускорить принятие очередного санкционного пакета, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры против России и действовать планомерно, чтобы последовательно повышать цену агрессии для России.

«Принципиальное решение Совета Европы об усилении санкций против России – это политическое волеизъявление, которое необходимо быстро реализовать», – подчеркнул Рейнсалу.

Желание Эстонии состоит в том, чтобы в девятом санкционном пакете санкции против России были еще больше расширены и усилены, в первую очередь, в сферах энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли, а также были введены ограничения на дополнительных физических и юридических лиц.

«Всестороннее предотвращение войны России против Украины – наш моральный долг. Реакция Евросоюза на эскалацию со стороны России и бомбардировки украинских городов должна быть сильной и единой», – сказал глава МИД.