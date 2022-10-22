Байден заявил о намерении повторно баллотироваться в президенты США

В следующем месяце главе США исполняется 80 лет, поэтому вопрос его участия в следующих выборах волнует вашингтонских наблюдателей.

«Это не является официальным решением, но это мое намерение, намерение баллотироваться снова. И у нас есть время, чтобы вынести это решение», –такой комментарий Байден дал MSNBC.

Многие считают, что первая леди США обладает большим влиянием на кухне Белого дома. По словам президента, жена поддерживает его идею баллотироваться на второй срок.

В прошлом Байден говорил, что хочет баллотироваться, но временами у него были сомнения. Если Байдена переизберут, то в конце второго срока ему будет 86 лет.

По словам Байдена, мотивом его переизбрания может быть попытка бывшего президента Дональда Трампа снова баллотироваться, чтобы попасть в Белый дом.

Байден также объяснил, почему он не обнародовал свое решение раньше, отметив, что это немедленно изменит его правовой статус: «Как только я приму это решение, сработает целый ряд правил, с этого момента я должен считать себя кандидатом».