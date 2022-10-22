Марко Михкельсон: жители Грузии связывают будущее своей страны с ЕС и НАТО

«Положительно то, что более 80 процентов жителей Грузии определяют будущее своей страны в ЕС и НАТО. Это оставляет узкое поле для игры пророссийских настроений, но, к сожалению, этого достаточно, чтобы внести много путаницы и дать силу настойчиво распространяемым домыслам, – сообщил Михкельсон. – Жалко также, что украинско-грузинские отношения в какой-то мере являются заложниками внутренней политики Грузии. И это неизбежно работает в интересах России, которая только выигрывает от противоречий в приграничных районах "империи зла"».

По словам Михкельсона, он видит большую роль эстонских дипломатов в осознании этих возможных противоречий и в смягчении напряженности в отношениях между Тбилиси и Киевом. Безусловно, по словам Михкельсона, одной из предпосылок является готовность «Грузинской мечты» – партии власти – реально реформировать страну в направлении более плюралистического порядка, следующего принципам верховенства закона и активного привлечения разных слоев общества.

«С какой стороны ни посмотреть, самой острой и важной проблемой страны выступает чрезвычайно глубокая и противоречивая поляризация внутриполитической жизни Грузии, – констатирует Михкельсон. – Это помешало Грузии стать страной-кандидатом в Европейский союз, помешало ей оказать столь необходимую Украине поддержку и помощь, а также создало площадку для тех, кто хотел бы в будущем помешать Грузии вступить как в Европейский союз, так и в НАТО».

Михкельсон не раз подчеркивал, что Европа не будет полностью свободной, мирной и единой до тех пор, пока Грузия окончательно не освободится от давления Российской империи и не войдет в евроатлантическое союзное пространство. Всегда важно помнить, что судьба Грузии косвенно связана с безопасностью Эстонии, поэтому Эстонии следует продолжать активную дипломатическую деятельность в Грузии.

В рамках совместного визита главы комиссий по иностранным делам стран Балтии встретились со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, представителями комиссии по иностранным делам, комиссии по обороне и Европейской интеграции, парламентской группы Эстонии, Латвии и Литвы, а также представителями оппозиционных партий.