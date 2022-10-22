Минюст России в пятницу пополнил реестры «иностранных агентов». Среди прочих, к разным категориям «иноагентов» были отнесены журналисты Михаил Зыгарь, Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр и продюсер Александр Роднянский.
В России объявили «иноагентами» журналистов Зыгаря, Плющева и Фельгенгауэр и продюсера Роднянского
Михаил Зыгарь, работавший во многих российских СМИ, а после начала войны ведущий собственный канал на YouTube, – единственный, кого в этот раз внесли в реестр «СМИ-иностранных агентов».
Зато в реестр «физических лиц-иностранных агентов» внесли восемь человек, наиболее известные среди них кино- и телепродюсер Александр Роднянский, журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (в реестр вписана под паспортной фамилией Шадрина) и эмигрировавший в Украину бывший оппозиционный депутат Илья Пономарев.
Также к этой категории иноагентов отнесены активист и сотрудник «Радио Свобода» (само по себе объявлено «иноагентом») Руслан Габбасов, бывший глава штаба Навального из Чебоксар (объявлен «экстремистской организацией» и запрещен) Семен Кочкин, гендиректор «Трансперенси интернэшнл Россия» (признана «иноагентом») Илья Шуманов и Катерина Босов, вдова миллиардера Дмитрия Босова.
«Не очень переживаю»
«Спасибо за поздравления!» – написал в своем телеграм-канале Плющев после появления новости о том, какой статус присвоило ему российское государство.
«Я не очень сильно переживаю по этому поводу. Большим неводом всех уважаемых людей уже собрали [в списки "иноагентов"], так что это был вопрос времени, – прокомментировал Би-би-си Илья Шуманов включение в реестр. – У меня к этому стоическое отношение. Работаем дальше».
Семен Кочкин, сопроводив пост в своем канале дисклеймером на чувашском языке, написал: «Якобы я получал деньги от Украины. Стоит ли говорить, что это неправда? Включение меня в иностранные агенты — это реакция за нашу с командой работу над каналом »Сердитая Чувашия«».
Михаил Зыгарь за несколько часов до известия о своем «иноагентстве» написал в своем «телеграме», что в московских книжных магазинах его книги рекомендовали не ставить на видные места, наряду с сочинениями других авторов, среди которых уже многих признали «иноагентами».
Александр Роднянский, несмотря на крупные инвестиции в российский кино- и телерынок, публично выступил против войны вскоре после 24 февраля.
Что было в прошлую пятницу
В прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, были внесены бывший главред журнала «Искусство кино» Антон Долин, а также журналисты Кирилл Харатьян, Вероника Куцылло, Владимир Рувинский и Наталья Телегина, после чего в реестре СМИ-«иноагентов» стало 193 строчки.
Физлицами-«иноагентами» в прошлую пятницу объявлены главный редактор телеканала «Дождь» (также признан СМИ-«иноагентом») Тихон Дзядко, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и журналист Дмитрий Низовцев, сотрудничающий с командой оппозиционера. Минюст тогда же включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение «Весна», запрета которого через суд добивается российская прокуратура.
Пополнение реестров
Впервые сразу три реестра «иноагентов» (всего их четыре) российский минюст пополнил 7 октября. В список физлиц-«иноагентов» тогда были включены три человека, в том числе популярный рэпер Оксимирон. СМИ-«иноагентами» также были признаны три человека, включая писателя Дмитрия Глуховского.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон «о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он вступит в силу 1 декабря 2022 года.
Четыре действующих реестра «иноагентов» будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования – «агентом» можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под «иностранное влияние».