В России объявили «иноагентами» журналистов Зыгаря, Плющева и Фельгенгауэр и продюсера Роднянского

Михаил Зыгарь, работавший во многих российских СМИ, а после начала войны ведущий собственный канал на YouTube, – единственный, кого в этот раз внесли в реестр «СМИ-иностранных агентов».

Зато в реестр «физических лиц-иностранных агентов» внесли восемь человек, наиболее известные среди них кино- и телепродюсер Александр Роднянский, журналисты Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (в реестр вписана под паспортной фамилией Шадрина) и эмигрировавший в Украину бывший оппозиционный депутат Илья Пономарев.

Также к этой категории иноагентов отнесены активист и сотрудник «Радио Свобода» (само по себе объявлено «иноагентом») Руслан Габбасов, бывший глава штаба Навального из Чебоксар (объявлен «экстремистской организацией» и запрещен) Семен Кочкин, гендиректор «Трансперенси интернэшнл Россия» (признана «иноагентом») Илья Шуманов и Катерина Босов, вдова миллиардера Дмитрия Босова.

«Не очень переживаю»

«Спасибо за поздравления!» – написал в своем телеграм-канале Плющев после появления новости о том, какой статус присвоило ему российское государство.

«Я не очень сильно переживаю по этому поводу. Большим неводом всех уважаемых людей уже собрали [в списки "иноагентов"], так что это был вопрос времени, – прокомментировал Би-би-си Илья Шуманов включение в реестр. – У меня к этому стоическое отношение. Работаем дальше».