Коммунистическая партия Китая закрепила центральную роль Си

Коммунистическая партия Китая (КПК) закрепила центральную роль генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие поправки в устав организации одобрены в субботу, 22 октября, по итогам XX съезда партии. Их цель – продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.

Съезд также утвердил состав Центрального комитета КПК 20-го созыва. В воскресенье, 23 октября, пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что 69-летний Си будет утвержден на третий пятилетний срок на посту генсека ЦК КПК вопреки действующим ограничениям в два срока, которые продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.

Около 2300 делегатов приняли поправки в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. В резолюции говорится, что благодаря Си – как «ядру ЦК» – и его теориям партия смогла преодолеть противоречия и проблемы страны. В документе отмечается, что партия и Китай столкнулись с серьезными вызовами, не имеющими аналогов в мире. В этой связи съезд принял решение об укреплении армии и превращении ее в «вооруженные силы мирового класса». Кроме того, была подчеркнута необходимости решительной борьбы «с силами независимости» на Тайване.

Предшественника Си-Ху Цзиньтао – вывели с трибуны

В конце съезда произошел инцидент, на который обратили внимание информагентства. Так, 79-летнего предыдущего лидера партии и государства Ху Цзиньтао двое распорядителей вывели с трибуны, с его места рядом с Си Цзиньпином, сообщило dpa. Ху, передавший свой пост преемнику в 2012 году, выступает за модель «коллективного» руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и еще трое членов Постоянного комитета политбюро не вошли в новый состав Центрального комитета 20-го созыва Коммунистической партии, передало агентство Xinhua.