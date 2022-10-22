Эрдоган: Запад должен отказаться от санкций, чтобы выйти из энергетического кризиса

«Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы... С другой стороны, эмбарго распространяется на поставки иранской нефти», – цитирует Эрдогана телеканал «Аль-Арабия».

«Если вы хотите снизить цены, отмените эти санкции..., откажитесь от эмбарго против стран, которые предлагают свою продукцию на рынке», – пояснил лидер Турции.