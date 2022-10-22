В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения глобального энергетического кризиса западные страны должны снять санкции с других стран, включая Иран и Венесуэлу.
Эрдоган: Запад должен отказаться от санкций, чтобы выйти из энергетического кризиса
Эрдоган: Запад должен отказаться от санкций, чтобы выйти из энергетического кризиса
«Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы... С другой стороны, эмбарго распространяется на поставки иранской нефти», – цитирует Эрдогана телеканал «Аль-Арабия».
«Если вы хотите снизить цены, отмените эти санкции..., откажитесь от эмбарго против стран, которые предлагают свою продукцию на рынке», – пояснил лидер Турции.
В пятницу вечером Европейский совет принял решение использовать предложения Еврокомиссии в качестве основы для разработки мер по борьбе с энергетическим кризисом. Перед этим глава Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что разработанные ЕС меры по снижению цен на энергоносители быстро принесут свои плоды.
Ключевые слова