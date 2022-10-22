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Эрдоган: Запад должен отказаться от санкций, чтобы выйти из энергетического кризиса

Interfax/BNS
Эрдоган: Запад должен отказаться от санкций, чтобы выйти из энергетического кризиса
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Реджеп Тайип Эрдоган.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ADEM ALTAN

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения глобального энергетического кризиса западные страны должны снять санкции с других стран, включая Иран и Венесуэлу.

«Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы... С другой стороны, эмбарго распространяется на поставки иранской нефти», – цитирует Эрдогана телеканал  «Аль-Арабия».

«Если вы хотите снизить цены, отмените эти санкции..., откажитесь от эмбарго против стран, которые предлагают свою продукцию на рынке», – пояснил лидер Турции.

В пятницу вечером Европейский совет принял решение использовать предложения Еврокомиссии в качестве основы для разработки мер по борьбе с энергетическим кризисом. Перед этим глава Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что разработанные ЕС меры по снижению цен на энергоносители быстро принесут свои плоды.

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