Жители Эстонии вынуждены платить миллионы: Минфин стал оправдываться

По словам руководителя отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэса, четырехпроцентная ставка по выпущенным Эстонией долгосрочным облигациям стала для многих неожиданностью, но исторически, и с учетом текущей мировой ситуации, такой уровень не является исключительно высоким.

Дело в том, что в октябре эстонское государство выпустило 10-летние облигации с четырехпроцентной ставкой. Хотя ведомство и пыталось объяснить это последствиями войны, оказалось, что наши южные соседи, Латвия и Литва, которые также граничат с Россией, смогли договориться о гораздо более выгодной для себя процентной ставке.

Для сравнения: 30 марта этого года, когда война в Украине уже была в самом разгаре, Эстония выпустила краткосрочные облигации на неизмеримо лучших условиях: были выпущены 6-месячные облигации на сумму 150 млн евро, доходность по которым была -0,44 процента. На сумму 250 млн евро были выпущены 12-месячные облигации со средней доходностью -0,225% годовых.

Михкель Марипуу, давно работающий на денежных рынках, указал, что правительство и министерство допустили здесь несколько ошибок: во-первых, облигации были размещены в сентябре-октябре, когда рыночная активность ниже. Во-вторых, вместо 10-летних облигаций можно было бы предложить даже 5-летние, если по ним удалось бы получить более высокие проценты. Высокие проценты вынуждены платить жители Эстонии.