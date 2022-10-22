Жители Эстонии вынуждены платить миллионы: Минфин стал оправдываться

На международном рынке Эстония выпустила 10-летние четырехпроцентные облигации размером в миллиард евро. По сравнению с предыдущим размещением 10-летних облигаций Эстонии процентная ставка выросла в 16 раз. По мнению экспертов финансового рынка, госсектор Эстонии сам допустил ошибки, а сейчас министерство пытается опровергнуть критику.
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По словам руководителя отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэса, четырехпроцентная ставка по выпущенным Эстонией долгосрочным облигациям стала для многих неожиданностью, но исторически, и с учетом текущей мировой ситуации, такой уровень не является исключительно высоким.
Дело в том, что в октябре эстонское государство выпустило 10-летние облигации с четырехпроцентной ставкой. Хотя ведомство и пыталось объяснить это последствиями войны, оказалось, что наши южные соседи, Латвия и Литва, которые также граничат с Россией, смогли договориться о гораздо более выгодной для себя процентной ставке.
Для сравнения: 30 марта этого года, когда война в Украине уже была в самом разгаре, Эстония выпустила краткосрочные облигации на неизмеримо лучших условиях: были выпущены 6-месячные облигации на сумму 150 млн евро, доходность по которым была -0,44 процента. На сумму 250 млн евро были выпущены 12-месячные облигации со средней доходностью -0,225% годовых.
Михкель Марипуу, давно работающий на денежных рынках, указал, что правительство и министерство допустили здесь несколько ошибок: во-первых, облигации были размещены в сентябре-октябре, когда рыночная активность ниже. Во-вторых, вместо 10-летних облигаций можно было бы предложить даже 5-летние, если по ним удалось бы получить более высокие проценты. Высокие проценты вынуждены платить жители Эстонии.
Луурмеэс эту историю слышать не хочет: «Пресса сравнила выпуск десятилетних облигаций Эстонии в 2022 году с выпуском облигаций в мае 2020 года. Однако при проведении таких сравнений необходимо учитывать существенно изменившуюся среду. Финансовые рынки не стоят на месте и зависят от того, что происходит в мире», – написал Луурмеэс в блоге Министерства финансов.
Он сказал, что предыдущий период низких процентных ставок был исключительным, и, возможно, в будущем четырехпроцентная ставка будет считаться низкой. «Учитывая все вышеизложенное, последний выпуск десятилетних облигаций можно считать полным успехом в текущей очень неопределенной обстановке. Тот факт, что четырехпроцентная ставка стала для многих неожиданностью, вероятно, свидетельствует о том, что быстро растущие процентные ставки и неопределенность на международных рынках еще не коснулись непосредственно экономики Эстонии», – сказал Луурмеэс.
Луурмеэс также отметил, что, учитывая бюджетную стратегию страны, в ближайшие годы планируется «стабильный дефицит», а это означает, что кредиты будут браться все чаще и чаще. «Необходимо учитывать, что долгосрочные выпуски еврооблигаций – это лишь один из инструментов, с помощью которого можно одолжить деньги государству. Кроме того, при необходимости мы выпускаем краткосрочные облигации и, по возможности, берем займы у международных финансовых институтов, таких как EIB, CEB и прочих», – пояснил Луурмеес.