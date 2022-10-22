Завершен первый этап реставрации бастиона Скооне

По словам вице-мэра Мадле Липпус, бастион Скооне – важная часть общественного пространства, расположенная в непосредственной близости к Старому городу. «Приведение бастиона в порядок сделает его более привлекательным для горожан и позволит создать на его территории кафе, павильоны и детские площадки, – сказала Липпус. – В последний раз работы в бастионе Скооне проводились более двухсот лет назад, поэтому изменения будут заметны. Бастион займет достойное место в городском пространстве».

Реставрация бастиона была начата со стороны, обращенной к улице Сууртюки, работы также охватывали верхнюю часть бастиона. Была проведена необходимая вырубка, чтобы осуществить реставрацию кладки, которая была повреждена корнями деревьев и кустарников, также были снесены ветхие строения у стены бастиона. В верхней части бастиона озеленение будет приведено в порядок с сохранением растущих там деревьев.

Восстановлен исторический облик склона, в порядок приведена часть стен с западной и северной сторон. «Приятным сюрпризом для нас стала стена, обнаруженная под землей со стороны парковки, – рассказала архитектор Тийна Линна. – Карнизная плита, лежащая на верхней части стены, при реставрации была использована повторно».

В ходе работ было обнаружено, что скрытые под землей стены находятся в плохом состоянии, их пришлось в значительной степени отреставрировать.

«Вертикальная планировка усложняла проведение реставрации, так как нужно было воспроизвести уклон в 47 градусов, – рассказал об особенностях работы руководитель предприятия Aruna-Ehitus OÜ Арунас Буга. – Склон нужно было уплотнить и укрепить, чтобы впоследствии он не разрушился, эти работы потребовали времени. Одновременно работали два-три экскаватора и погрузчики. Часть находившихся глубоко под землей элементов кладки стены не представлялось возможным сохранить, поэтому нам пришлось привозить камни из карьера».

Общая стоимость работ в этом году составила 450 000 евро. Второй этап реставрации бастиона продолжится со стороны Раннамяэ теэ по внешнему периметру, в ходе работ предусмотрено приведение в порядок лестниц, чтобы улучшить доступ и тем самым способствовать более активному использованию этой зоны.

Бастион Скооне, как мощнейшее оборонительное сооружение шведского периода, был построен в период между 1683 – 1706 гг. Более 150 лет бастион использовался в качестве фортификационного сооружения, его демилитаризовали в 1867 году, а в 1881 – превратили в парк.