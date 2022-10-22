Портрет шахида ⟩ Иранские дроны армии РФ – это оружие террористов, которое должно быть запрещено ООН

Какой первый вопрос возникает у человека, когда он слышит, что «вторая армия мира» массово закупает иранские дроны и хочет купить аж 2400 штук?

Правильно: «А как получилось, что у России даже этого нет?»

Понятно, например, почему Россия не может производить американские Switchblade 600 или израильские IAI Harpy, – у нее просто нет соответствующих технологий. Но иранская слепая рухлядь с мотором, как бензопила, и антенной GPS, купленной на «Алибабе» за 10 долларов? Почему российский ВПК оказался не способен и на это?

Ответ на этот вопрос мы постараемся дать ниже. Он очень интересен и нетривиален. Потому что после того, как мы опишем, что такое «Шахид-136», – мы поймем, почему даже Россия его не производила. Почему российским генералам это не приходило в голову.

Итак, что такое «Шахид-136»?

Все, что написано ниже, – это информация, собранная автором буквально по крупицам у военных и экспертных источников. Часть их я буду цитировать, часть просили их не цитировать. Сведений по «Шахид-136» пока мало, детали написанного ниже могут нуждаться в уточнениях, но общая картина клинически ясна. Кроме этого, нелишне помнить, что

«Шахид» собирается, как конструктор «Лего». Т.е. в базовой комплектации чего-то может не быть, но если очень надо – можно вставить.