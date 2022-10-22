Врач-инфекционист: у людей выработалась иммунная память против коронавируса

«Мы определенно намного умнее с точки зрения того, как ведет себя этот конкретный вирус, что он делает с человеком, и что человек делает с вирусом», – сказала Мяртин в программе Vikerradio «Päevatee».

«Сегодня мы видим, что последний вариант вируса воздействует мягче на людей, которые уже были вакцинированы или встречались либо с дельта-вариантом, либо с самым первым вариантом. У всех нас выработалась какая-то иммунная память, и иммунная память уже может справиться с этим вирусом».

При этом она заявила, что неизвестно, что будет с вирусом дальше.

«На первый взгляд кажется, что у нас тут омикрон с внуками и их детьми – как одна большая милая семья, и мы можем более или менее предсказать, как они себя поведут, – объяснила Мяртин. – По принципу, если мать и отец такие, то и дети такие же, и внуки тоже такие. Может быть, это семейство вирусов и не будет доставлять людей в реанимацию под кислородные аппараты».