Каждую неделю в Госканцелярии проводят исследование, как часто и в каком ключе эстонские СМИ освещают деятельность министров. Например, с середины июля, когда к власти пришла новая коалиция, о премьер-министре Кае Каллас появилось в общей сложности 4857 статей, новостей, радио- и телепередач. Большинство из них –лишь короткие отсылки к пресс-релизам, но, естественно, были и крупные материалы.
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Чье лицо у эстонского государства?
Чье лицо у эстонского государства?
Премьер-министр является лицом каждого правительства. Если говорить о плюсах новой коалиции для Каллас – партнеры у нее более активные, теперь ей не приходится выполнять работу министра иностранных дел и министра обороны. Если в коалиции с Центристской партией доминировали Партия реформ и лично премьер-министр, то в новой коалиции подтянулись министры «Отечества» и Социал-демократической партии, обсуждать в СМИ их стали гораздо чаще.