Чье лицо у эстонского государства?

Премьер-министр является лицом каждого правительства. Если говорить о плюсах новой коалиции для Каллас – партнеры у нее более активные, теперь ей не приходится выполнять работу министра иностранных дел и министра обороны. Если в коалиции с Центристской партией доминировали Партия реформ и лично премьер-министр, то в новой коалиции подтянулись министры «Отечества» и Социал-демократической партии, обсуждать в СМИ их стали гораздо чаще.