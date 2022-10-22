Трудные времена для заемщиков: Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет

Шестимесячный Euribor, много лет находившийся в минусе, начал расти в конце лета, когда стало ясно, что Европейский центральный банк планирует начать повышение базовых процентных ставок.

К концу этой недели шестимесячный Euribor достиг 2,083 процента. Заемщики жилищных кредитов должны учитывать, что банки не устанавливают новую ставку Euribor по кредиту сразу, как правило, это происходит через шесть месяцев. И тогда заемщик начинает платить более высокие проценты. Например, те у кого проценты по ипотечному кредиту составляли, например, 1,9% банковских процентов + шестимесячный Euribor 0%, сегодня к 1,9% прибавят еще 2,083%, что в общей сложности будет означать 3,983%.

На этой цифре дело может не закончиться, потому что Европейский центральный банк уже обсуждает новое повышение базовой процентной ставки на следующей неделе. Поскольку Euribor и базовая процентная ставка движутся вместе, в том смысле, что если растет один показатель, то растет и другой, решение центральных банков, принятое в четверг, снова затронет всех заемщиков. По оценкам экспертов, центральный банк повысит базовую ставку на целых 0,75 базисных пункта, что является очень резким повышением. В сентябре центральный банк уже раз повысил базовую ставку на 0,75 базисных пункта.