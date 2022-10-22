Сражение за пост премьера Великобритании. Джонсон прилетел в Лондон; Сунак набрал необходимый минимум сторонников

Риши Сунак. Фото: PA Media

Место премьер-министра Британии освободилось на этой неделе после того, как Лиз Трасс после всего шести недель на посту подала в отставку из-за провала первых же ее шагов в экономической политике.

Нового лидера партии и премьера консерваторы намерены избрать к следующей пятнице, 28 октября.

Каковы шансы Джонсона

Пока точно не известно, вступит ли он в борьбу, но специалисты считают, что, несмотря на недавний скандальный уход с поста премьера, шансы у него неплохие.

«Я изменил свое мнение за последние 24 часа. Я слышал от двух-трех человек, которых я действительно уважаю и которые обычно очень хороши в цифрах, что он не только преодолеет порог в 100 депутатов, но и может получить около 140», – сказал в интервью программе Today на BBC Radio 4 Тим Монтгомери, основатель веб-сайта сторонников Консервативной партии ConservativeHome.

У Джонсона в партии довольно много сторонников. С другой стороны, именно верхушка партии фактически изгнала его с поста премьера этим летом – по мнению оппонентов Джонсона, из-за скандалов и обвинений во лжи на публике он стал обузой для партии, и с ним следующие выборы консерваторам не выиграть.