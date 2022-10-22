ВИДЕО ⟩ Предшественника Си Цзиньпина силой вывели с XX съезда компартии Китая

Причин произошедшего официально не объяснили. По данным The Guardian, цензоры, предположительно, уже начали удалять связанную с Ху информацию из доступных в Китае онлайн-источников.

Ху Цзиньтао выступает за модель «коллективного» руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Ху являлся генеральным секретарем ЦК КПК с 2002 по 2012 годы и занимал пост председателя КНР с 2003 по 2013 годы.

Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК КПК

Между тем, как передало агентство Xinhua, четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва.

В новом списке перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

Все они уйдут на пенсию в марте 2023 года. По официальной версии, это связано с желанием руководства допустить к власти более молодое поколение руководителей.

Около 2300 делегатов приняли поправки в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. Цель изменений – продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.