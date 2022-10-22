Дождь будет, но прекратится в воскресенье днем

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье облака с запада сгустятся, а дожди переместятся с островов на материк. Временами будет туман. Ветер южный со скоростью 2-8 м/с, утром на островах ветер сменяется на северо-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, на западе Эстонии будет 4-9 градусов.

На Чудском озере дует южный ветер 2-7 м/с. Высота волн 0,3-0,7 метра. Погода без сильных дождей. Местами туман, в остальном видимость хорошая. Температура 1-3 градуса тепла.

В воскресенье утром погода будет пасмурной, во многих местах пройдет дождь, местами туман. Во второй половине дня облачность над северной частью Эстонии рассеется, и дождь прекратится. Ветер сменится на западный и северо-западный со скоростью 4-10 м/с, на побережье порывы до 15 м/с. Температура 6-11 градусов.