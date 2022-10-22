Спасатели поясняют, где и как устанавливать датчик угарного газа

И все же нельзя полагаться на образцовое использование и обслуживание отопительной установки или на свои навыки. Возникнув в помещении, угарный газ может привести к смерти. «Однако избежать отравления угарным газом очень легко», – отметил профессор и посоветовал использовать для этого датчик угарного газа.

Как и где устанавливать датчик?

По данным Спасательного департамента, самое подходящее место для датчика угарного газа зависит от многих факторов: типа отопительной установки, планировки помещений, вентиляционной системы, самого частого расположения людей в помещениях и окружающей среды.

Это подтвердил и исполнительный директор Центрального союза организаций, обслуживающих противопожарные установки, Маргус Обершнайдер. По его словам, при установке датчика прежде всего надо руководствоваться инструкцией, потому что только в этом случае можно быть уверенным, что прибор работает и вовремя сообщит об опасности.

«В каждом помещении должен использоваться отдельный датчик угарного газа, потому что прибор показывает только уровень CO вблизи датчика», – подчеркнул Обершнайдер. Если угарный газ может возникнуть и в других помещениях, там тоже следует установить датчики.