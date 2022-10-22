Уже с начала этого года датчик угарного газа должен быть установлен во всех домах в Эстонии, в которых есть печь или какой-либо другой отопительный прибор, работающий на твердом топливе. Однако, как отмечает охранная фирма G4S, далеко не все знают, где и как устанавливать это устройство, спасающее жизнь.
Спасатели поясняют, где и как устанавливать датчик угарного газа
Житель Лиллекюла Вейко (52 года) считал, что угарный газ тяжелее воздуха и, прежде всего, опускается к полу. «Не представляю, как устанавливать датчик угарного газа», – признался он. У него дома есть прибор, работающий на твердом топливе, однако датчиком хозяин дома до сих пор не обзавелся. «Мы знаем, когда закрывать задвижку», – добавил мужчина.
Житель Пыхья-Таллинна Таави (34 года) признался, что читал в СМИ о разных вариантах установки датчика угарного газа, но так и не понял, какой из них правильный. Кто-то советовал прикрепить датчик к потолку, кто-то – к стене. И на какой же высоте прибор работает лучше всего?
Если вы сами не разбираетесь в этом вопросе, берите пример с жительницы таллиннского района Мустамяэ Хельги (83 года), которая пару месяцев назад установила в своей квартире датчик дыма и угарного газа Nublu. Пожилой даме помогли специалисты, выполнившие за нее всю работу. Хельги живет одна, и она отметила, что сама точно не справилась бы с установкой.
Как образуется смертельный угарный газ?
Профессор химии Халлского университета (Великобритания) Марк Лорч недавно представил подробный обзор, в котором отметил, что монооксид углерода, или угарный газ, возникает, если неправильно сжигать горючее вещество: «Часто это возникает, когда древесину и угли оставляют тлеть, а также при неправильном обслуживании устройств, работающих на бензине, газе или керосине (например, бойлеров)».
И все же нельзя полагаться на образцовое использование и обслуживание отопительной установки или на свои навыки. Возникнув в помещении, угарный газ может привести к смерти. «Однако избежать отравления угарным газом очень легко», – отметил профессор и посоветовал использовать для этого датчик угарного газа.
Как и где устанавливать датчик?
По данным Спасательного департамента, самое подходящее место для датчика угарного газа зависит от многих факторов: типа отопительной установки, планировки помещений, вентиляционной системы, самого частого расположения людей в помещениях и окружающей среды.
Это подтвердил и исполнительный директор Центрального союза организаций, обслуживающих противопожарные установки, Маргус Обершнайдер. По его словам, при установке датчика прежде всего надо руководствоваться инструкцией, потому что только в этом случае можно быть уверенным, что прибор работает и вовремя сообщит об опасности.
«В каждом помещении должен использоваться отдельный датчик угарного газа, потому что прибор показывает только уровень CO вблизи датчика», – подчеркнул Обершнайдер. Если угарный газ может возникнуть и в других помещениях, там тоже следует установить датчики.
«Если в доме несколько этажей, для наибольшей защиты рекомендуется установить датчики угарного газа на каждом этаже, – добавил Обершнайдер. – Если в доме есть только один датчик, необходимо обеспечить, чтобы сигнал тревоги был слышен и в других комнатах». Например, если дверь закрыта, спящий человек может и не проснуться, когда сработает сирена.
«Чтобы быть полностью уверенным в том, что вы защищены, советуем выбирать умный датчик, который передает сигналы в фирму, реагирующую на них, ведь при большой концентрации угарного газа ваше самочувствие может быстро ухудшиться, вы можете потерять сознание», – предупредил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Угарный газ легче воздуха
По словам Обершнайдера, на распространение угарного газа в помещении влияет много факторов. «Поскольку угарный газ возникает в процессе горения, он горячее и чуть легче окружающего воздуха, поэтому прежде всего он поднимается вверх, к потолку, – рассказал он. – Остывая, он смешивается с окружающим воздухом и витает в воздухе слоями».
В помещениях с отопительными или газовыми установками должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха. «Для обеспечения необходимого притока воздуха на внешнюю стену помещения с нагревательной установкой, работающей на твердом топливе, устанавливается фреш-клапан», – отметил Обершнайдер.
Также он напомнил, что во избежание возникновения угарного газа нельзя слишком рано закрывать задвижку печи. «Ее можно закрывать, когда угли больше не тлеют и покрыты черным слоем», – сказал он.