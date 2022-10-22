ГАЛЕРЕЯ ⟩ Саперы Сил обороны снесли опасную дымовую трубу в Тапа

Как сообщила BNS пресс-служба Генштаба Сил обороны, амортизированная труба, построенная из кирпича, представляла опасность для людей.

«Подготовка к сносу началась этой весной – мы вместе с Силами обороны начали искать возможности, запрашивать разрешения, и сегодня был грандиозный финал, – рассказала менеджер логистического парка Центра госресурсов в Тапа. – Все прошло отлично – окружающие здания и их окна целы, обломки трубы упали туда, куда положено, теперь мы будем чувствовать себя в безопасности. Мы лишний раз убедились, что в Силах обороны Эстонии служат профессионалы, и, в случае необходимости, на них всегда можно положиться».

«За последние два года мы снесли здесь много старых и амортизированных зданий, на все это были потрачены пятизначные суммы», – добавила Мянник, по словам которой большая часть объектов на территории логистического парка в Тапа была построена в 1963 году. Руководитель проекта по сносу трубы, капитан саперного батальона 1-й пехотной бригады Урмас Тонто рассказал , сказал, что старая дымовая труба высотой почти 30 метров была достаточно интересным объектом, который позволил сапером на практике освежить навыки.

"Время от времени надо практиковать свои знания, чтобы при необходимости все пошло как надо», – добавил Тонто, который сказал, что прозвучавшему в 10 часов сигналу о взрыве предшествовала тщательная подготовка. «Перед тем как начинать работы, надо было стабилизировать саму трубу – она была обвалоопасна, верхние 5 метров вообще держались на честном слове, кирпичи просто лежали там грудой. Чтобы уложить обломки трубы в нужном направлении, помимо профессионализма саперам потребовались еще три вещи: правильно разместить взрывчатку, в нужном месте пробурить отверстия и закрепить страховочные тросы».