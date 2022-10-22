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Председатель Рийгикогу Юри Ратас получил орден от Зеленского

Брита-Мария Алас
Председатель Рийгикогу Юри Ратас получил орден от Зеленского
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Юри Ратас выступает перед Верховной радой Украины.
Юри Ратас выступает перед Верховной радой Украины. Фото: Kuvatõmmis

Председатель Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) получил орден от президента Украины за укрепление сотрудничества между странами и поддержку суверенитета Украины. Орден получили также 12 членов парламента.

«Для меня большая честь получить от президента Украины Владимира Зеленского Орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым я награжден за значительные личные заслуги в укреплении сотрудничества между странами, поддержке национального суверенитета и территориального целостность Украины, а также за важный вклад в популяризацию Украины в мире», – прокомментировал Ратас в социальных сетях, поблагодарив президента Зеленского за признание.

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