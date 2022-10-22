Председатель Рийгикогу Юри Ратас получил орден от Зеленского

«Для меня большая честь получить от президента Украины Владимира Зеленского Орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым я награжден за значительные личные заслуги в укреплении сотрудничества между странами, поддержке национального суверенитета и территориального целостность Украины, а также за важный вклад в популяризацию Украины в мире», – прокомментировал Ратас в социальных сетях, поблагодарив президента Зеленского за признание.