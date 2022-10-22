Председатель Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) получил орден от президента Украины за укрепление сотрудничества между странами и поддержку суверенитета Украины. Орден получили также 12 членов парламента.
Председатель Рийгикогу Юри Ратас получил орден от Зеленского
Председатель Рийгикогу Юри Ратас получил орден от Зеленского
«Для меня большая честь получить от президента Украины Владимира Зеленского Орден князя Ярослава Мудрого II степени, которым я награжден за значительные личные заслуги в укреплении сотрудничества между странами, поддержке национального суверенитета и территориального целостность Украины, а также за важный вклад в популяризацию Украины в мире», – прокомментировал Ратас в социальных сетях, поблагодарив президента Зеленского за признание.
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