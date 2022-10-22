ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скрывающиеся за маской миротворцев провокаторы устроили в Таллинне митинг

Одним из лидеров демонстрации, а также движения, является Айво Петерсон (урожденный Крылов – прим. ред.), который ранее объяснял Postimees, что его движение стремится к миру. Петерсон недавно выразил недовольство ультиматумом, предъявленным митрополиту Евгению, и не понимает, почему церковь втянули в войну.