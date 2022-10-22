Движение «KOOS/Вместе» организовало сегодня на таллиннской Ратушной площади демонстрацию, которую назвали началом нового пришествия Эстонии. Одной из тем протеста были цены на энергоносители и правительство.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скрывающиеся за маской миротворцев провокаторы устроили в Таллинне митинг
Скрывающиеся за маской миротворцев провокаторы устроили в Таллинне митинг
Одним из лидеров демонстрации, а также движения, является Айво Петерсон (урожденный Крылов – прим. ред.), который ранее объяснял Postimees, что его движение стремится к миру. Петерсон недавно выразил недовольство ультиматумом, предъявленным митрополиту Евгению, и не понимает, почему церковь втянули в войну.
Во время переноса танка из Нарвы Петерсон в своих видеообращениях призывал к защите Нарвы и нарвитян, а также мешал заседанию Нарвского горсобрания, решавшего танковый вопрос. Тогда Петерсона вывел из здания охранник.
Члены движения надеются в будущем создать политическую партию.
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