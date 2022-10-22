Суд в США приговорил экс-помощника Трампа к четырем месяцам тюрьмы

Суд в США в пятницу, 21 октября, приговорил к четырем месяцам тюрьмы Стива Бэннона – соратника экс-президента страны Дональда Трампа, занимавшего при нем пост главного советника главы Белого дома. Его осудили за неуважение к Конгрессу и отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия. Бэннон также был оштрафован на 6,5 тыс. долларов.

В июле коллегия присяжных признала его виновным в игнорировании повестки, присланной комитетом Палаты представителей Конгресса США по делу о беспорядках в Капитолии в начале января 2021 года. Бэннон не явился по запросу и не предоставил запрошенные комиссией документы, которые помогли бы в расследовании нападения на Капитолий, согласился суд.

Гособвинение запрашивало больший срок

По утверждению прокурора, Бэннон заслужил более длительный срок, потому что следовал «стратегии недобросовестности», а его публичные заявления ясно дали понять, что экс-советник Трампа хотел помешать расследованию. Обвинение настаивало на шести месяцах лишения свободы и максимальном штрафе в 200 тыс. долларов.

Окружной судья позволил Бэннону остаться на свободе в ожидании апелляции, которая, как отмечает агентство AP, может затянуться на долгое время. «На мой взгляд, мистер Бэннон не взял на себя ответственность за свои действия», – подчеркнул судья перед вынесением приговора.