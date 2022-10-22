В субботу спасатели получили вызов в связи с пожаром, возникшим в деревне Хендрикумыйса, в волости Вильянди.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Холодильник стал причиной пожара в жилом доме
Холодильник стал причиной пожара в жилом доме
В Спасательном департаменте подтвердили, что вызов поступил в 14:40. Спасатели прибыли на место через 11 минут. Выехали три пожарные машины, и поскольку они прибыли быстро, удалось предотвратить еще больший ущерб. По предварительным данным, возгорание началось из-за холодильника.
Одноэтажное здание пострадало от дыма и воды. Никто из людей не пострадал.
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