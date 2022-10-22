ГАЛЕРЕЯ ⟩ Холодильник стал причиной пожара в жилом доме

В Спасательном департаменте подтвердили, что вызов поступил в 14:40. Спасатели прибыли на место через 11 минут. Выехали три пожарные машины, и поскольку они прибыли быстро, удалось предотвратить еще больший ущерб. По предварительным данным, возгорание началось из-за холодильника.