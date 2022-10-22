С весны европейские экономические аналитики говорят о возможной нехватке дизельного топлива в Европе. Сейчас эти голоса снова зазвучали громче, и компании, и без того стенающие от инфляции, забеспокоились.
Бензин дешевеет, дизель дорожает: Европе грозит дизельный кризис?
В последние недели на нескольких европейских заправках наблюдалась необычная картина: дизель стоит значительно дороже бензина. На это есть ряд причин, и в очередной раз встал вопрос: а в Европе достаточно автомобильного топлива или нет?
Что происходит, когда людям не хватает топлива, можно увидеть на примере Франции, где забастовки работников АЗС и нефтеперерабатывающих станций оставили заправочные станции практически пустыми. Экономическая газета Deutsche Wirtschaftsnachtichten сообщила на этой неделе, что эксперты теперь говорят, что нехватка дизельного топлива может ударить по всей Европе. Дефицит тоже сразу означает рост цен — новостной канал рнд тоже пишет, что по мнению этих экспертов цены на дизель могут только расти. Однако в Германии, буквально за несколько недель до ожидаемых российских нефтяных санкций, которые должны начаться в начале декабря, обнаружили, что российскую нефть и нефтепродукты заменить нечем. Издание «Эхо» ссылается на документы правительства Германии, в которых говорится, что как минимум до августа этого года снизить зависимость от российской нефти и тем более дизельного топлива не очень хорошо: крупнейшая экономика Европы продолжала получать 34% своей сырой нефти из России, а в случае с дизельным топливом зависимость составляла целых 40%. Чем его заменить - никто не знает.
Аналитический дом Wood McKenzie еще в августе подсчитал, что в ситации с топливом в Европе радоваться нечему: запасы на низком уровне, но спрос высок.
На спрос на дизтопливо также влияет внедрение мазута вместо газа, который во многих странах обеспечивает комнатную температуру в доме, потому что и дизель, и мазут производятся из одного и того же сырья. На мировом рынке цены на мазут также выросли.
Европа не одинока в своих бедах. Oilprice.com цитирует отчет Международного энергетического агентства о том, что, согласно последнему отчету США о запасах, у сверхдержавы есть запас дизельного топлива только на 25 дней. Это самый низкий уровень с 2008 года. Это побудило некоторых политиков призвать администрацию президента Джо Байдена запретить экспорт топлива и энергоносителей из страны, чтобы облегчить рост цен для американцев.
Пока правительство не пошло на этот шаг. Если бы это решение было принято, это было бы ударом по Европе, потому что один из немногих возможных каналов поставок был бы закрыт. В статье Oilprice, в качестве причины дизельной нехватки, приводится то,что нефтяники больше не могут получать банковские кредиты для инвестиций в рамках зеленой революции, и у них нет заинтересованности в развитии производства за счет собственного капитала и в условиях жестких правил. Поэтому США сами ищут поставщиков нефти и, таким образом, являются прямым конкурентом Европы.
Ситуация в Европе осложняется еще и тем, что здесь традиционно именно сейчас начинается ремонтный сезон на НПЗ.
На прошлой неделе агентство Reuters писало, как США задержали несколько судов, которые должны были перевозить дизельное топливо в Европу. По данным Reuters, такие шаги редки, потому что Европа не может производить достаточно дизельного топлива для собственного потребления и покупает его в США и странах Ближнего Востока.
Эта ситуация подтолкнула цену за баррель дизельного топлива выше уровня 200 долларов, самого высокого уровня в истории, за исключением таких же высоких цен в апреле и мае этого года. Oilprice.com добавляет, что в цене дизельного топлива есть злая логика: поскольку в США сейчас наступил момент, когда уровень запасов низок, что привело к росту цен на рынке. Это в свою очередь привело к тому, делать закупки по завышенным ценам. Поскольку цена на рынке в настоящее время высока, никто не хочет создавать запасы для себя.