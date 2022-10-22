Бензин дешевеет, дизель дорожает: Европе грозит дизельный кризис?

Что происходит, когда людям не хватает топлива, можно увидеть на примере Франции, где забастовки работников АЗС и нефтеперерабатывающих станций оставили заправочные станции практически пустыми. Экономическая газета Deutsche Wirtschaftsnachtichten сообщила на этой неделе, что эксперты теперь говорят, что нехватка дизельного топлива может ударить по всей Европе. Дефицит тоже сразу означает рост цен — новостной канал рнд тоже пишет, что по мнению этих экспертов цены на дизель могут только расти. Однако в Германии, буквально за несколько недель до ожидаемых российских нефтяных санкций, которые должны начаться в начале декабря, обнаружили, что российскую нефть и нефтепродукты заменить нечем. Издание «Эхо» ссылается на документы правительства Германии, в которых говорится, что как минимум до августа этого года снизить зависимость от российской нефти и тем более дизельного топлива не очень хорошо: крупнейшая экономика Европы продолжала получать 34% своей сырой нефти из России, а в случае с дизельным топливом зависимость составляла целых 40%. Чем его заменить - никто не знает.