Победа ⟩ Сборная Эстонии в Латвии выиграла командный чемпионат Балтии по кроссовому бегу

Эстонские бегуны набрали в общей сложности 137 очков в забегах, проведенных в разных возрастных группах, Латвия заняла второе место с 118 очками, а Литва заняла третье место с 105 очками.

На мужской 8-километровой дистанции эстонские бегуны одержали тройную победу. Леонид Лацепов выиграл гонку со временем 26:33. Второе место занял Каур Кивистик с 26,59 и третье место у Карела Хуссара – 27,07.

Эстонская бегунья Лаура Маазик выиграла забег на 6-километровой дистанции ​​среди женщин со временем 23:25.

В категории юношей в возрасте до 20 лет тройную победу одержала Эстония на дистанции 6 километров. Юрген Йоонас занял первое место с результатом 20,22, за ним следуют Мортен Сихт с результатом 20,56 и Оливер Аннус с результатом 21,01.

В категории юношей до 18 лет Эстония также одержала тройную победу на дистанции 4 километра. Грегор Расва занял первое место с результатом 13,49. Стен Сихвер финишировал вторым с результатом 13,54, а Алекс Оява финишировал третьим с результатом 14,02.