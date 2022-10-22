Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (SDE) в течение восьми часов был рабочей тенью для спасателей Ныммеского спасательного отряда: по словам министра,очень серьезных проблем не было, но он смог попрактиковаться в дымовом погружении и вместе с командой закончить вечер трапезой.
Фото ⟩ Ляэнеметс попробовал себя в роли спасателя: эта работа не для слабаков
«Взгляд изнутри на повседневную жизнь спасателя показал, что даже в спокойные дни смена спасателя насыщена мероприятиями, начиная с проверки и обслуживания снаряжения и заканчивая ежедневными учениями, тренировками, посещениями на дому, проведением уроков безопасности для школьников и другими важными вещами», – описал Ляэнеметс и добавил, что уж точно не стоит думать, что члены команды просто бьют баклуши во время вахты и ждут вызова.
В глазах Ляэнеметса работа спасателя – это либо постоянная самоподготовка, либо повышение квалификации, либо обучение сограждан по пожарной безопасности: «Например, в мою смену входил и выезд на дом, где мы помогли пожилой женщине установить датчик дыма и угарного газа. Напоминаю – датчик дыма необходим и обязателен во всех домах, и датчик дыма должен быть везде, где может быть открытый огонь! Спасатели рассказали о случаях, когда пары угарного газа, бесцветные и без запаха, буквально за несколько минут убивали людей», – сообщил министр.
«Выполнив чуть менее трети 24-часовой смены, теперь я могу подтвердить на собственном опыте, что эта работа определенно не для слабаков».
По его словам, после дымового погружения министр убедился, что выделенная спасателям 36-процентная надбавка к зарплате попала куда надо.
«Дополнительное подтверждение этому дали беседы с командой за совместным обедом или на традиционном для спасателей командном вечернем чаепитии. Работа спасателя сложна, рискованна, требует постоянной подготовки, кроме того, работа сопряжена еще и со значительно большими рисками для здоровья. Например, сауна для спасателей – это не роскошь, а необходимость, чтобы бойцы, прибывающие с крупной спасательной операции, могли отдохнуть от ядовитых паров и запахов. И это только физическая сторона. Было трудно слушать рассказы за обедом и чаем о самых тяжелых случаях, я восхищаюсь душевной стойкостью этих мужчин», – сказал Ляэнеметс.