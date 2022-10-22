Фото ⟩ Ляэнеметс попробовал себя в роли спасателя: эта работа не для слабаков

«Взгляд изнутри на повседневную жизнь спасателя показал, что даже в спокойные дни смена спасателя насыщена мероприятиями, начиная с проверки и обслуживания снаряжения и заканчивая ежедневными учениями, тренировками, посещениями на дому, проведением уроков безопасности для школьников и другими важными вещами», – описал Ляэнеметс и добавил, что уж точно не стоит думать, что члены команды просто бьют баклуши во время вахты и ждут вызова.

Лаури Ляэнеметс Фото: Спасательный департамент

В глазах Ляэнеметса работа спасателя – это либо постоянная самоподготовка, либо повышение квалификации, либо обучение сограждан по пожарной безопасности: «Например, в мою смену входил и выезд на дом, где мы помогли пожилой женщине установить датчик дыма и угарного газа. Напоминаю – датчик дыма необходим и обязателен во всех домах, и датчик дыма должен быть везде, где может быть открытый огонь! Спасатели рассказали о случаях, когда пары угарного газа, бесцветные и без запаха, буквально за несколько минут убивали людей», – сообщил министр.

Лаури Ляэнеметс изучает экиперовку Фото: Частная кллекция

«Выполнив чуть менее трети 24-часовой смены, теперь я могу подтвердить на собственном опыте, что эта работа определенно не для слабаков».

По его словам, после дымового погружения министр убедился, что выделенная спасателям 36-процентная надбавка к зарплате попала куда надо.

Чаепитие команды Фото: Частная коллекция