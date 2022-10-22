Удивительно ⟩ Сегодня вечером можно будет увидеть северное сияние

За движением северного сияния можно следить на сайте virmalised.ee.

Осадки уже прогнозируются в ночь на воскресенье: дождевые тучи переместятся с островов на материк.

Ветер южный со скоростью 2-8 метров в секунду, утром на островах ветер меняется на северо-западный с усилением порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, в Западной Эстонии даже 4-9 градусов.

В воскресенье утром погода будет пасмурной, во многих местах пойдет дождь, местами туман. Во второй половине дня облачность над Северной Эстонией рассеется, и дождь прекратится.