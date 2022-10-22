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Удивительно ⟩ Сегодня вечером можно будет увидеть северное сияние

rus.postimees.ee
Сегодня вечером можно будет увидеть северное сияние
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Северное сияние.
Северное сияние. Фото: Lugeja foto.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, что перед скорым дождем есть шанс увидеть редкое северное сияние на северной дуге.

За движением северного сияния можно следить на сайте virmalised.ee.

Осадки уже прогнозируются в ночь на воскресенье: дождевые тучи переместятся с островов на материк.

Ветер южный со скоростью 2-8 метров в секунду, утром на островах ветер меняется на северо-западный с усилением порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до +4 градусов, в Западной Эстонии даже 4-9 градусов.

В воскресенье утром погода будет пасмурной, во многих местах пойдет дождь, местами туман. Во второй половине дня облачность над Северной Эстонией рассеется, и дождь прекратится.

Мониторинг местоположения северного сияния в 19:40.
Мониторинг местоположения северного сияния в 19:40. Фото: Virmalised.ee
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