В Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина

в Украине, после аннексии полуострова Крым, стали массово сносить советские памятники, а так же переименовывать улицы и даже целые города.

В недавнем сообщении говорится, что снос памятника, установленного в 1899 году к столетнему юбилею поэта, посвящен украинскому активисту и общественному деятелю, лейтенанту ВСУ Денису Антипову с позывным "Бук". Антипов погиб в бою в мае этого года.

Фото: Facebook