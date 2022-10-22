В киеве снесли старейший бюст А. С. Пушкина. Памятник находился у входа в Национальный транспортный университет, пишет Unian.
В Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина
В Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина
в Украине, после аннексии полуострова Крым, стали массово сносить советские памятники, а так же переименовывать улицы и даже целые города.
В недавнем сообщении говорится, что снос памятника, установленного в 1899 году к столетнему юбилею поэта, посвящен украинскому активисту и общественному деятелю, лейтенанту ВСУ Денису Антипову с позывным "Бук". Антипов погиб в бою в мае этого года.
В Украине это не единственный памятник Пушкина. Отмечается, что в Киеве есть еще восемь объектов, посвященных поэту.