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В Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина

rus.postimees.ee
В Киеве снесли старейший бюст поэта Александра Пушкина
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Снесен бюст А. С. Пушкина, установленный 26 мая 1899 года в Киеве.
Снесен бюст А. С. Пушкина, установленный 26 мая 1899 года в Киеве. Фото: Postimees

В киеве снесли старейший бюст А. С. Пушкина. Памятник находился у входа в Национальный транспортный университет, пишет Unian.

в Украине, после аннексии полуострова Крым, стали массово сносить советские памятники, а так же переименовывать улицы и даже целые города.

В недавнем сообщении говорится, что снос памятника, установленного в 1899 году к столетнему юбилею поэта, посвящен украинскому активисту и общественному деятелю, лейтенанту ВСУ Денису Антипову с позывным "Бук". Антипов погиб в бою в мае этого года.

Фото: Facebook

В Украине это не единственный памятник Пушкина. Отмечается, что в Киеве есть еще восемь объектов, посвященных поэту.

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