Российские силы продолжают применять особо жестокие меры в Украине не только к украинцам, но и к их питомцам. В разрушенном селе Каменка больше нет живых людей, зверски замучены питомцы умерших.
Предупреждение!
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Нелюди ⟩ Российские солдаты калечат домашних животных в Украине для устрашения
Неприятные кадры
Российские солдаты калечат домашних животных в Украине для устрашения
Появились жуткие кадры из украинского села Каменка, где, как утверждается, все жители были зверски убиты, а выжившие животные изуродованы.
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