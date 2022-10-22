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Нелюди ⟩ Российские солдаты калечат домашних животных в Украине для устрашения

Неприятные кадры
Трийн Пальмипуу
Российские солдаты калечат домашних животных в Украине для устрашения
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Cобака пробегает мимо разрушенного дома в Украине
Cобака пробегает мимо разрушенного дома в Украине Фото: Andriy Andriyenko/AP

Российские силы продолжают применять особо жестокие меры в Украине не только к украинцам, но и к их питомцам. В разрушенном селе Каменка больше нет живых людей, зверски замучены питомцы умерших.

Появились жуткие кадры из украинского села Каменка, где, как утверждается, все жители были зверски убиты, а выжившие животные изуродованы.

Ролик имеет очень тревожное содержание, на нем видно, как шокированный украинский солдат снимает собаку с вырезанной на морде буквой «Z». Снимающий солдат успокаивает собаку и пытается утешить ее приветливым голосом. Человек, повидавший многое, явно потрясен случившимся ужасом: «Боже мой. С*ка, они еще нарисовали букву «Z» на носу! Смотри!»

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