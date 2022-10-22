Нелюди ⟩ Российские солдаты калечат домашних животных в Украине для устрашения

Появились жуткие кадры из украинского села Каменка, где, как утверждается, все жители были зверски убиты, а выжившие животные изуродованы.

Ролик имеет очень тревожное содержание, на нем видно, как шокированный украинский солдат снимает собаку с вырезанной на морде буквой «Z». Снимающий солдат успокаивает собаку и пытается утешить ее приветливым голосом. Человек, повидавший многое, явно потрясен случившимся ужасом: «Боже мой. С*ка, они еще нарисовали букву «Z» на носу! Смотри!»