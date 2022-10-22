Рост цен на энергоносители сказывается на национальных блюдах Европы

С аналогичной проблемой столкнулась и мясолюбивая Германия, где владельцы мясных магазинов грозят ростом цен более чем на сто процентов. Мясник Оливер Вебер, давший комментарий изданию Bild, заявил, что если сейчас колбаса стоит 16,9 евро за килограмм, то скоро она будет 30 евро и выше, если государство ничего не предпримет. Компании опасаются, что зимой им придется просто закрыть свой бизнес, потому что, когда придет новый договор на электроэнергию, счета за электроэнергию будут в разы выше. Вебер сказал, что договор на электроэнергию знакомого ему мясника был расторгнут в первый же день, и ему пришлось платить 7500 евро в месяц вместо 2500 евро. После этого мужчина просто закрыл лавочку – она не окупается.