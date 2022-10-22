Стремительный рост цен привел к исчезновению национальных блюд из меню европейских стран.
Рост цен на энергоносители сказывается на национальных блюдах Европы
В ряде стран рост цен привел к выбору: либо поднять цены на продукты за счет инфляции, либо вообще убрать из меню классические и националные блюда.
Самое известное блюдо Австрии – венский шницель. Теперь, по данным ORF, семейный ресторан Riegler в Штирии объявил, что прекращает предлагать блюдо в панировке, и они не одиноки в своих планах.
Владелец ресторана объяснил ORF, что у них есть выбор: либо перестать предлагать блюда в панировке, либо поднять цену. Поэтому было принято решение отказаться от панировки сейчас, потому что растительное масло за год подорожало в три раза. Это позволило ресторатору сохранить цену обеденного предложения прежней – 9 евро 10 центов.
Многие австрийские рестораны боятся конца декабря: именно тогда истекут действующие контракты на электроэнергию и появятся новые, гораздо более дорогие тарифы. «Тот, кто рассчитывает, должен покинуть рынок», – заявил Клаус Фридл, представитель Торговой палаты Штирии.
Похожая картина стоит перед Францией, где длинный багет стал предметом политических дискуссий. Если раньше длинный хлеб стоил один евро, то сейчас цена подошла к пику, пишет Deutsche Welle. Парижский пекарь Жан-Ив Буйе сказал, что цены не выросли, а взорвались: мука подорожала на 30%, сахар и соль – на 80% или 100%. Если его договор на электроэнергию истечет в конце года, по текущим расчетам ему придется оплачивать счета за электроэнергию в размере 10 000 евро в месяц вместо 3 500 евро. На данный момент он поднял цену на длинную выпечку с 1 евро до 1,05 – всего 5 центов, но сказал, что если государство ничего не предпримет, то скоро она будет стоить 1,5 евро и выше.
С аналогичной проблемой столкнулась и мясолюбивая Германия, где владельцы мясных магазинов грозят ростом цен более чем на сто процентов. Мясник Оливер Вебер, давший комментарий изданию Bild, заявил, что если сейчас колбаса стоит 16,9 евро за килограмм, то скоро она будет 30 евро и выше, если государство ничего не предпримет. Компании опасаются, что зимой им придется просто закрыть свой бизнес, потому что, когда придет новый договор на электроэнергию, счета за электроэнергию будут в разы выше. Вебер сказал, что договор на электроэнергию знакомого ему мясника был расторгнут в первый же день, и ему пришлось платить 7500 евро в месяц вместо 2500 евро. После этого мужчина просто закрыл лавочку – она не окупается.