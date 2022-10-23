Елена Зеленская: роман «1984» описывает сегодняшнюю РФ

По словам Зеленской, описанные в романе события – это «пример того, что происходит сегодня в России». В произведении описывается государство, в котором царит режим тотальной диктатуры и очень развита государственная пропаганда, практически не прекращающая свое вещание, а инакомыслие и сомнения в действиях политического руководства жестоко караются спецслужбами. При этом страна ведет войны с другими государствами, но всю информацию об этих событиях граждане получают только из пропагандистских источников, которые подают информацию в непреложном ключе, пишет DW.

Действия РФ можно назвать только «звериной агрессией»

Выступая на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, Зеленская рассказала о своем видении сегодняшнего быта в Украине. По ее словам, обычно она любит читать книги, но даже они не могут отвлечь «от зверств и ужасов».

У войны РФ против Украины нет какого-либо «подтекста», заявила Елена Зеленская, назвав действия России «звериной агрессией». «Есть только черное и белое, в этой войне нет полутонов. Мы боремся, боремся за свою жизнь», - подчеркнула супруга Владимира Зеленского.