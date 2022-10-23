Галерея ⟩ В Старом городе Таллинна загорелся дом

Сегодня в 01:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в Таллинне горит крыша здания. Находившихся в доме людей эвакуировали, сообщает Спасательный департамент.

К 03:11 пожар был локализован. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к 04:15.

Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего производства.

В 2019 году дом на улице Лай, 33 был признан лучшим реставрированным зданием года. Премию за него получило квартирное товарищество Suurtüki (строитель Trust Ehitust).