Вс, 23.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ В Старом городе Таллинна загорелся дом

rus.postimees.ee
В Старом городе Таллинна загорелся дом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пожар в доме на улице Лай, 33.
Пожар в доме на улице Лай, 33. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В ночь на воскресенье, 23 октября, в Старом городе в Таллинне загорелось здание.

Сегодня в 01:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в Таллинне горит крыша здания. Находившихся в доме людей эвакуировали, сообщает Спасательный департамент. 

К 03:11 пожар был локализован. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к 04:15. 

Причины возгорания будут установлены в ходе дальнейшего производства. 

В 2019 году дом на улице Лай, 33 был признан лучшим реставрированным зданием года. Премию за него получило квартирное товарищество Suurtüki (строитель Trust Ehitust).

Отреставрированный дом на Лай, 33 признан лучшим отреставрированным в прошлом году зданием Старого города.
Отреставрированный дом на Лай, 33 признан лучшим отреставрированным в прошлом году зданием Старого города. Фото: Мартин Сиплане.
Ключевые слова
Наверх