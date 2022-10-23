У более 60 процентов жителей Эстонии могут возникнуть финансовые проблемы

Член правления Союза страховых обществ Эстонии Андрес Пийрсалу выразил озабоченность тем, что 64 процента жителей Эстонии могут начать испытывать проблемы с деньгами, поскольку они совсем не имеют сбережений или накопили денег не более чем на три месяца. «У многих нет и страхования жизни, которое помогло бы им пережить серьезную болезнь, тяжелый несчастный случай и невозможность работать. К сожалению, жители Эстонии чаще страхуют свое имущество, чем жизнь и здоровье», – сказал Пийрсалу.

Результаты исследования показали, что страхование жизни имеется у 30% населения, чаще у людей в возрасте 31-40 лет и у людей с детьми. Называя причину отсутствия страхования жизни, почти треть опрошенных ответили, что они не думали об этом или не считают это необходимым. Пятая часть опрошенных посчитали страхование жизни слишком дорогим. Почти десятая часть опрошенных не нашли подходящего предложения или не верят в страхование.

По словам руководителя по рассмотрению рисков страхования жизни ERGO Марека Вийка, страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один из ее членов попал в аварию, тяжело заболел или умер. «Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных денежных трудностей. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которых при отсутствии дохода одного из членов семьи зачастую становится невозможным», – сказал Вийк.