Эксперт по Восточной Европе: мы восемь лет делали вид, что это не война

– В своей книге вы указываете на желание Путина стать в один ряд с российскими царями, в частности, с Петром I. Но Петр I хотел сближения с Европой, обрезал своим боярам бороды. Путин же все делает наоборот...

– С Петром I Путина сравниваю не я, на это сравнение намекал в своих речах сам Путин, указывая на завоевание этим царем территорий. Тот факт, что Петр I желал сближения с Европой, Путин не вспоминает. Российский президент явно потерялся во времени. Он действует так, как будто на дворе не 21, а 19 век с его империализмом. Парадокс заключается в том, что такими действиями он может разрушить даже систему, которую он сам же выстроил.

– Что именно вы имеете в виду?

– Мы наблюдаем, как эта система оказывается под давлением гораздо сильнее, чем это было до 24 февраля. Мобилизация встречает некоторое сопротивление в обществе, хотя пока и не критичное. В то же время мы видим, что «ястребы» в окружении Путина все ощутимее усиливают свои позиции. Все более заметна некоторая нервозность во властных кругах в Москве. Но неуверенность и нервозность ощущается и среди региональных союзников России, в том числе в странах Центральной Азии.