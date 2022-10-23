В конце этого года Венгрия одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава администрации президента Венгрии Гергели Гуляш заявил в субботу, что расширение коалиции произойдет не позднее середины декабря.

На вопрос журналиста, станет ли НАТО сильнее с присоединением Финляндии и Швеции, Гуляш ответил, что надеется на это. По его словам, спорить на тему того, выгодно ли для безопасности Венгрии расширение альянса можно, однако «сейчас это не важно».

Венгрия и Турция – единственные страны НАТО, которые еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу. Процесс рассмотрения был начат вскоре после вторжения России в Украину в феврале.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила газете Politico, о том, что не ожидает, что Венгрия и Турция будут блокировать расширение НАТО, но уведомила о возможной отсрочки вступления в альянс.