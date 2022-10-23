Фото ⟩ Найденные в Эстонии бочки с боевым отравляющим веществом будут уничтожены

На полуострове Сырве на Сааремаа – в районе, где во время Первой мировой войны шли активные боевые действия – всего было найдено семь 100-литровых металлических бочек. В шести из них в результате анализов Департамент окружающей среды обнаружил остатки горчичного газа, который использовался в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Поскольку седьмая бочка была закрыта, ее содержимое изначально было неизвестно. Специалисты Спасательного департамента упаковали бочки для безопасной транспортировки и доставили в Центр обращения с опасными отходами Вайвара.

Ранее у Эстонии не было опыта проведения анализов с закрытой бочкой, поэтому для взятия проб были приглашены специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сначала была обеспечена безопасная среда для открытия закрытой бочки, затем были взяты пробы, которые для анализа были отправлены в Эстонский центр исследований окружающей среды.

Проба показала, что закрытая бочка пуста и, вопреки предположениям, не содержит остатков иприта или других опасных веществ.