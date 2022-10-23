Си Цзиньпин переизбран генсеком ЦК Компартии Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на посту генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) на третий пятилетний срок. На своем первом пленарном заседании в воскресенье, 23 октября, ЦК 20-го созыва, как и ожидалось, проголосовал за сохранение 69-летнего Си в этой должности.

Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. Между тем ограничения в два срока продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.

Накануне партийный съезд, который проводится раз в пять лет, одобрил закрепление идеологии Си и его постоянной роли лидера в уставе партии и потребовал безоговорочной лояльности ему.

Новый состав Политбюро Компартии Китая

В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек. Трое политиков, включая действующего генсека, сохранили свои места, четверо - заняли их впервые.

Членом ПК Политбюро стал, в частности, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян. Неожиданный выбор 63-летнего Ли Цяна может свидетельствовать о том, что он, вероятно, станет новым главой правительства в марте, отмечает агентство dpa. Руководитель мегаполиса на востоке Китая ранее оказался под огнем критики из-за двухмесячного локдауна в городе на фоне пандемии коронавируса, что изначально ставило под сомнение его нынешнее назначение. Теперь, по оценкам экспертов, он вновь вошел во внутренний круг власти.