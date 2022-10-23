«Мы не хотим разрушения России»: какой будет РФ без Путина?

Во второй день конференции участники представили себе, какой будет Россия без Путина, и как выстраивать с ней отношения после войны. DW – об итогах завершающего дня форума.

«Происходит отложенный распад СССР»

«Мучительный распад империи» – так назвал происходящее сейчас с Россией бывший профессор ВШЭ в Москве, а теперь профессор Свободного университета в Риге Сергей Медведев, на сессии «Останется ли Россия за железным занавесом?». Историк считает, что мир наблюдает распад не только путинской, советской или Российской империи, но «550-летней Московии – империи, которая появилась после монголо-татарского ига». «После 1991 года мы удивлялись, насколько бескровно распался СССР, – продолжил Медведев. – Сейчас мы столкнулись с отложенным распадом СССР 1991 года. То, что не случилось тогда, происходит сейчас».

Медведев предложил аудитории с исторической точки зрения взглянуть на развязанную Путиным войну против Украины. Запад столкнулся с экзистенциальным вызовом исторического масштаба. Это тот же вызов, который поставил перед миром «третий рейх». Историк призвал западные страны по примеру того, как в 1945 году была побеждена нацистская Германия, одержать победу над Россией – единственной, по его мнению, империей, которая пережила 20 век.

«Мы не хотим разрушения России»