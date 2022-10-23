В субботу, 22 октября, в столице Латвии завершается двухдневная Рижская конференция. На этом ежегодном форуме западные политики и эксперты обсуждают внешнюю политику и международную безопасность.
«Мы не хотим разрушения России»: какой будет РФ без Путина?
Во второй день конференции участники представили себе, какой будет Россия без Путина, и как выстраивать с ней отношения после войны. DW – об итогах завершающего дня форума.
«Происходит отложенный распад СССР»
«Мучительный распад империи» – так назвал происходящее сейчас с Россией бывший профессор ВШЭ в Москве, а теперь профессор Свободного университета в Риге Сергей Медведев, на сессии «Останется ли Россия за железным занавесом?». Историк считает, что мир наблюдает распад не только путинской, советской или Российской империи, но «550-летней Московии – империи, которая появилась после монголо-татарского ига». «После 1991 года мы удивлялись, насколько бескровно распался СССР, – продолжил Медведев. – Сейчас мы столкнулись с отложенным распадом СССР 1991 года. То, что не случилось тогда, происходит сейчас».
Медведев предложил аудитории с исторической точки зрения взглянуть на развязанную Путиным войну против Украины. Запад столкнулся с экзистенциальным вызовом исторического масштаба. Это тот же вызов, который поставил перед миром «третий рейх». Историк призвал западные страны по примеру того, как в 1945 году была побеждена нацистская Германия, одержать победу над Россией – единственной, по его мнению, империей, которая пережила 20 век.
«Мы не хотим разрушения России»
Но что будет дальше? Как после войны и после Путина выстраивать отношения с Россией? Об этом участники конференции дискутировали на протяжении двух дней. Так, в первый день глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал три условия для послевоенной нормализации отношений с Россией – персональная ответственность военных преступников, репарации и «депутинизация». Предостерег от применения к России и ее гражданам коллективной ответственности и экс-премьер Швеции Карл Бильдт. В ходе второго дня конференции Сергей Медведев предложил свой, более широкий, список процессов, которые должна пройти будущая Россия. Среди основных из них: «депутинизация», демилитаризация, денуклеаризация, деимпериализация и другие.
Выступление Медведева вызвало оживленную дискуссию и замечания других участников. К осторожности в вопросе о будущем России после ее вероятного поражения в войне призвала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Кадри Лийк.
«На Западе некоторые радостно обсуждают коллапс России, ее денуклеаризацию – как будто мы собираемся пойти и провести ее. Очевидно, это не так, – возразила Лийк. – Путин пытается представить эту войну, как войну против России, на уничтожение, и у него это получается. Для населения и элит надо нам надо проговорить, что разрушение России – не то, чего мы добиваемся».
Кадри Лийк, по ее словам, до вторжения России в Украину 24 февраля считала, что созданная Путиным система переживет его. После начала полномасштабной войны исследовательница уверена, что «путинизм» уйдет вместе с нынешним президентом РФ. Она призвала обратить внимание на «модель смерти Сталина», после которой в СССР началась борьба за власть. «Эта система уйдет и будет заменена чем-то другим, необязательно хорошим для нас», – заявила Лийк и предположила, что гиперперсонализированная система в России сменится коллективным принятием решений.
Не только отражать атаки России, но и наказывать их
А пока Россия, по выражению Лийк, находится под руководством одержимого Украиной Путина, западные политики и эксперты думают над тем, как защитить от агрессии свои страны. Прежде всего, их волнуют гибридные угрозы – кибератаки на критическую инфраструктуру, дезинформация, продвижение повестки Кремля.
В странах Балтии на гибридные угрозы со стороны России уже давно обратили внимание, рассказала в ходе сессии «Гибридность гибридных угроз» старший аналитик Европейского центра по противодействию гибридным угрозам Виктория Рузинайте. По ее словам, уже несколько лет в стратегиях национальной безопасности балтийских государств отмечена важность защиты информационного пространства от враждебного иностранного влияния и повышения устойчивости граждан к такому влиянию. Успех проделанной работы, по ее словам, отразился в том, как спокойно в Латвии проходит кампания по сносу советских памятников.
Западу пора перейти от простого отражения российских кибератак к наказанию за такие атаки, считает зампомощника генерального секретаря НАТО по новым угрозам безопасности Джеймс Аппатурай. «Это не значит, что должен работать принцип око за око, – отметил он. – Есть норма о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Если Россия их проводит, она нарушает норму. Если мы отвечаем тем же, то норм больше не существует».