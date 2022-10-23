В Словении выберут нового президента

Роль президента в Словении в большей степени носит церемониальный характер, однако текущие выборы из-за неясной ситуации в Украине, бросают вызов либеральному правлению страны.

Согласно опросам, лидирует Анже Логар из словенской демократической партии, которого поддерживают 30 процентов имеющих право голоса избирателей. За ним следует центристка Наташа Пирц Мусар (около 20 процентов) и социал-демократ Милан Беглез (17 процентов).