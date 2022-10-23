Фото ⟩ В Германии прошли протесты с требованиями компенсировать рост цен на энергию

Протестующие прошли маршем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа в руках плакаты с самыми разными призывами, в том числе – к независимости от российских поставок энергоносителей, к борьбе с инфляцией, более смелому отказу от ядерной энергетики и увеличению субсидий на энергоносители для бедных.

По данным экологической организации Greenpeace, в протестах приняли участие в общей сложности около 24 000 человек.

Полиция сообщила о 1800 демонстрантах в Берлине.

Фото: Reuters

«Мы хотим показать, что нам срочно нужна социально сбалансированная финансовая помощь для населения. Правительство делает много, но так, как будто из шланга поливает. Люди с более низким доходом нуждаются в большей поддержке, чем богатые», – цитирует агентство Рейтер Андреа Кочиша, заместителя председателя одного из профсоюзов, организовавших протест.

В пятницу парламент Германии утвердил правительственный пакет экстренной помощи в размере 200 млрд евро, который направлен на защиту компаний и домохозяйств от последствий стремительного роста цен на энергоресурсы. Это уже не первый многомиллиардный пакет помощи.

Пакет включает одноразовый платеж для покрытия одного месячного счета за газ для населения, малого и среднего бизнеса, а также механизм ограничения цен.

Правительство будет финансировать ограничение цен на электроэнергию для домашних хозяйств и промышленности задним числом, начиная с марта и используя для этого прибыли энергетических компаний.