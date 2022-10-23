Первая леди Украины призвала Германию предоставить Киеву системы ПВО

« Я вынуждена поднять тему предоставления Украине оружия. Это не должно быть темой протокольного общения первой леди. Однако в ситуации Украины мы вынуждены использовать каждый шанс быть услышанными. Речь идет о спасении жизней и о правах человека. Должны закрыть небо и прекратить этот сознательный ракетный террор России», – сказала Зеленская.

Также Зеленская поблагодарила за регистрацию и предоставление более 1 млн украинских беженцев в Германии защиты. Им также гарантирована бесплатная медицинская помощь, социальные выплаты, оплата жилья и компенсация затрат на его обустройство, обучение.

«Украина благодарна Сенату Берлина за поддержку пилотного проекта по открытию немецко-украинской школы в Берлине. Для нас важно, чтобы в Германии были созданы такие условия обучения для детей, которые поддерживали бы связь и продолжение обучения украинских детей по украинской образовательной программе. Надеемся, что такой подход будет введен и в других землях Германии», – сказала она.

Также, в ходе своего рабочего визита Зеленская совместно со своей коллегой первой леди Германии Эльке Бюденбендер презентовали общий проект «Better time stories» («Истории лучшего времени»).