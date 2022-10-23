Суета и погоня: оставленная у высокопоставленного чиновника собака устроила переполох в эстонской деревне

Вчера вечером в волости Кадрина наблюдали суету и погоню. Не потому, что к событиям был причастен высокопоставленный чиновник, а потому, что местные жители увидели потерявшуюся собаку и тут же сообщили об этом в соцсетях.
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Руководитель протокольного отдела Канцелярии президента ЭР Рийна Аасма рассказала, что они находились на даче в волости Кадрина. Дети уехали за границу и доверили родителям присмотреть за собакой по кличке Бэйли.