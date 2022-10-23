Бывший инспектор полиции несколько лет насиловал детей

Согласно обвинению, Клисс до того, как предстать перед судом, орудовал несколько лет. Летом 2015 года, находясь у себя дома, он засунул руку в штаны спящей десятилетней Катре и щупал ее ягодицы. Девочка проснулась из-за прикосновений, но не решалась пошевелиться.