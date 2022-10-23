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Бывший инспектор полиции несколько лет насиловал детей

Брита-Мария Алас
Бывший инспектор полиции несколько лет насиловал детей
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Вид из окна тартуской тюрьмы.
Вид из окна тартуской тюрьмы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Яанус Клисс, который в начале века еще работал в полицейском отделении Лихула, а потом стал автомехаником, должен отправиться за решетку на семь лет за изнасилование двух детей.

Согласно обвинению, Клисс до того, как предстать перед судом, орудовал несколько лет. Летом 2015 года, находясь у себя дома, он засунул руку в штаны спящей десятилетней Катре и щупал ее ягодицы. Девочка проснулась из-за прикосновений, но не решалась пошевелиться.

Защита утверждала, что дети своим поведением содействовали действиям Клисса: не звали на помощь, не вырывались и сразу не обратились за помощью.

Полгода спустя у Клисса появилась вторая, более молодая жертва, к которой он неоднократно приставал во сне на протяжении нескольких лет.

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