Яанус Клисс, который в начале века еще работал в полицейском отделении Лихула, а потом стал автомехаником, должен отправиться за решетку на семь лет за изнасилование двух детей.
Для подписчиков
Бывший инспектор полиции несколько лет насиловал детей
Бывший инспектор полиции несколько лет насиловал детей
Согласно обвинению, Клисс до того, как предстать перед судом, орудовал несколько лет. Летом 2015 года, находясь у себя дома, он засунул руку в штаны спящей десятилетней Катре и щупал ее ягодицы. Девочка проснулась из-за прикосновений, но не решалась пошевелиться.
Защита утверждала, что дети своим поведением содействовали действиям Клисса: не звали на помощь, не вырывались и сразу не обратились за помощью.
Ключевые слова