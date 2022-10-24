Самоубийства заключенных оставлены без должного внимания

Недавно проведенный аудит выявил серьезные пробелы в методах предупреждения самоубийств среди заключенных. Точнее, внутренний аудит Министерства юстиции выявил, что обращение с заключенными, имеющими нарушения душевного здоровья или просто склонными к нанесению себе повреждений, «нуждается в значительной части в некоторых улучшениях».

Внушительную порцию критики получила система оценивания и документирования суицидального риска и обмена соответствующей информацией. Другими словами, у тюремных служащих хромает чувство ответственности, они не делятся друг с другом информацией о суицидальных наклонностях заключенных, хотя это и входит в служебные обязанности работников тюремного ведомства.

Значительные недостатки были обнаружены и в оперативной передаче информации и оповещении при обнаружении обстоятельств и признаков, указывающих на риск нанесения заключенными себе повреждений или совершения суицида. Отмечены также проблемы с толкованием полученной информации и ее осознанием: на события, требовавшие внимания, реагировали с задержкой или вовсе оставляли без внимания.

Критический период

Критическим периодом для совершения суицида являются первые дни пребывания в тюрьме. Несколько случаев нанесения себе серьезных повреждений и попыток самоубийства произошли в первые дни после прибытия в тюрьму, следует из проведенного аудита. Было рекомендовано обращать особое внимание именно на душевное состояние арестованных, попавших в тюрьму впервые, и задержанных, находящихся в режиме приема.