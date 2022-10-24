Протесты в Молдове инициированы Москвой

– Вы говорите про политические установки властей. А я хочу понять про отношение на бытовом уровне. Как на этих солдатиков спустя восемь месяцев войны смотрят люди?

– В обществе нет единой позиции. Часть русскоязычного населения смотрит на них, как на оплот российского влияния. Благоговейно и с надеждой. Но большая часть общества, порядка 75 процентов, воспринимает их присутствие отрицательно. Этот процент вырос с началом войны, но он был высоким давно. При этом все понимают, что их там немного, всего около полутора тысяч человек.

Они же контрактники. Старшие офицеры – россияне. Младший офицерский состав – местные. Солдаты тоже местные на 99 процентов. Это хороший заработок для Приднестровья. Но после 24 февраля местный народ контракты не продлевает. Достают из широких штанин молдавский или украинский паспорт – и на правый берег, или дальше, в Румынию.

– Нет ли признаков того, что Москва готовится как-то корректировать этот исход?

– Аналитики считают, что протесты, которые прямо сейчас происходят в Кишиневе и которые устраивает партия «Шор» против действующей власти, инициированы Москвой. Якобы сейчас пытаются раскачать и так достаточно расколотое общество.

– Чего хотят новые крикуны на улице?