Война Путина с Украиной поменяла жизнь Молдовы и находящегося по соседству Приднестровья.
Протесты в Молдове инициированы Москвой
Вот уже тридцать лет там стоят российские войска. Есть ли у Москвы шансы и дальше оказывать влияние на страну, граждане которой нередко имеют паспорт РФ, рассказал Rus.Postimees молдавский медиаэксперт, специалист по рекламе, пиару и стартапам Виктор Купершлак.
– Насколько Молдова зависима от Москвы? Ограничивает ли «большой брат» политическую самостоятельность ваших властей?
– Слово «ограничивает» не очень точное. Я бы сказал, сковывает. Причем вопросом зависимости от Москвы никто не занимался долгие годы. И мне кажется, это ошибка. Но Молдова небольшая страна (население – 2,6 млн человек, площадь – 33,8 тысяч квадратных километров, тогда как Эстония – 45,2 – прим. ред.). Молдова пытается выжить в современных условиях. И, на удивление, шансы есть.
– Есть ощущение, что ВС РФ там годами сидят, чтобы стращать Кишинев. Как их роль поменялась в 2022 году?
– Там даже не одна группировка, а две. Есть миротворческие силы РФ, которые официально были введены в 1992 году. Они осуществляют контроль над Приднестровьем. А есть ограниченный контингент ВС РФ, который охраняет склады с боеприпасами 14-й армии. Молдова никогда не ставила под сомнение присутствие российских миротворцев, но всегда требовала вывода вооружений и боеприпасов. Сегодня все понимают, что пошли тектонические сдвиги. Важно подчеркнуть, что пока Молдова никаким образом не собирается дестабилизировать ситуацию. Задача – сохранить мир. Стоят там российские миротворцы, никому не мешают. Никто не собирается там с ними воевать.
– Вы говорите про политические установки властей. А я хочу понять про отношение на бытовом уровне. Как на этих солдатиков спустя восемь месяцев войны смотрят люди?
– В обществе нет единой позиции. Часть русскоязычного населения смотрит на них, как на оплот российского влияния. Благоговейно и с надеждой. Но большая часть общества, порядка 75 процентов, воспринимает их присутствие отрицательно. Этот процент вырос с началом войны, но он был высоким давно. При этом все понимают, что их там немного, всего около полутора тысяч человек.
Они же контрактники. Старшие офицеры – россияне. Младший офицерский состав – местные. Солдаты тоже местные на 99 процентов. Это хороший заработок для Приднестровья. Но после 24 февраля местный народ контракты не продлевает. Достают из широких штанин молдавский или украинский паспорт – и на правый берег, или дальше, в Румынию.
– Нет ли признаков того, что Москва готовится как-то корректировать этот исход?
– Аналитики считают, что протесты, которые прямо сейчас происходят в Кишиневе и которые устраивает партия «Шор» против действующей власти, инициированы Москвой. Якобы сейчас пытаются раскачать и так достаточно расколотое общество.
– Чего хотят новые крикуны на улице?
– Хотят отставки президента, парламента. Чтобы Майя Санду (президент Молдовы – прим. ред.), если не уходит в отставку, поехала в Москву к царю-батюшке, бросилась бы в ноги и била бы челом. Просила низкие цены на газ. Понятно, что это уже невозможно в силу многих причин. Кроме того, у правящей партии остается большой кредит доверия. По моим оценкам, не менее двух третей населения Молдовы не только против войны, но и резко на стороне Украины.
– Растут ли прорумынские настроения? Становятся ли популярнее прорумынские политики?
– Санду – прорумынский политик. Есть ли у нее румынский паспорт? Да даже если есть российский, что это меняет? По слухам, у бывшего президента Воронина был российский паспорт. Но это не мешало ему разругаться с Путиным в хлам. Это же такая имперская условность. Неважно, какой у тебя паспорт, важно, что ты делаешь здесь и сейчас.
– Возвращаясь к солдатам РФ. Как они сейчас перемещаются с учетом войны в Украине?
– Сидят тихонечко в Приднестровье. Никуда не выходят.
– Домой-то как ездят? И из дома?
– В Россию? Они никуда сейчас не ездят. Кто их куда пустит?
– То есть они оказались заперты?
– Абсолютно.
– А как им перебрасывают оружие?
– Это неприятная для украинцев тема. Но у Приднестровья на самом деле двое родителей. Мама – Россия. А папа – Украина. Приднестровская армия оснащена оружием, которое произведено после 1992 года. Это новые российские автоматы. А вот попали они туда исключительно с территории Украины. Исключительно. Даже после 2014 года без Украины ничего туда не могло попадать. Сейчас страна отрезана от внешних поставок оружия, но что-то там, безусловно, осталось.
– Как сейчас выглядит национально-социальный срез жителей Молдовы? Как ведут себя русскоязычные?
– После молдаван вторая национальная группа в стране – украинцы. На севере Молдовы вообще сложно понять, кто есть кто. Там украинцы с молдавскими фамилиями и молдаване с украинскими. После 24 февраля многие начали осознавать себя украинцами. В том числе часть русскоязычных. У нас свободная страна. У нас читают все СМИ. И западные, и украинские, и оппозиционные российские. И часть русскоязычных резко против войны. И недоработка посольств стран ЕС в том, что никто не работал с русскоязычной аудиторией. На самом деле европейские законы защищают наши права гораздо больше и серьезнее, чем договорняки, когда царь может сдать население очередному русскоязычному олигарху. Когда русскоязычные поймут, что их права эффективно защищаются европейским законодательством, тогда будет полный слом прежних привычных взаимоотношений.