Бывший министр финансов Великобритании объявил о выдвижении на пост премьера

«Великобритания – великая страна, но мы сейчас находимся в состоянии глубокого экономического кризиса. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», – написал он в соцсетях.

Как отметил экс-министр, «я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране».

Накануне сообщалось, что Риши Сунак уже располагает поддержкой 100 депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в выборах. Такая же ситуация и у бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Однако для участия ей необходимо до 14:00 местного времени понедельника заручиться поддержкой 100 депутатов-консерваторов. На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Лиз Трасс и Сунаку.