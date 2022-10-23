В России заканчиваются антибиотики

«Мы уже неделю не можем найти не только "Амоксиклав", но и аналоги. Российские марки также отсутствуют», – отметил гендиректор фармацевтической компании «Mедарго» Вадим Винокуров.

В Ассоциации независимых аптек сообщили, что последняя поставка «Амоксиклава» была в июне. «Аугментин» привозили в июле, больше поставок не было, потому что товара нет у поставщиков, пишут «Известия».

По словам эксперта, причина нехватки – рост спроса. «Неравнодушные» граждане в Сети советуют взять с собой «Амоксиклав» мобилизованным. Также сыграл роль сезонный спрос на антибиотики, повышающийся к осени, когда активизируются инфекции, сказал он.

По данным аптечной сети «Горздрав», «Амоксиклав» в виде порошка-суспензии доступен только в двух аптеках в Москве и Коломне. «Аугментин» доступен для детей только в одной аптеке.

«Амоксиклав» и «Аугментин» применяют у взрослых и детей для лечения инфекций среднего уха и носовых пазух, дыхательных путей, мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей, включая зубы, костей и суставов.