МВД отказало Таллинну в расширении полномочий МуПо

Вице-мэры Владимир Свет и Танель Кийк заявили в конце недели, что если бы у муниципальных полицейских было больше прав, они могли бы помочь справиться с пробками, возникнувшими из-за закрытия улицы Пронкси.

«Обязанности регулировщика может выполнять лицо, временно назначенное владельцем дороги для регулирования дорожного движения и прошедшее соответствующее обучение в связи с дорожными работами», – сказала в интервью ERR пресс-секретарь Министерства внутренних дел Керсти Рингметс.

Она также сослалась на статью 8 ПДД, согласно которой право регулировать дорожное движение имеют полицейские и помощники полицейских, прошедшие соответсвующее обучение, а также лица, прошедшие обучение в рамках предоставленных им полномочий. Также это могут делать лица, назначенные собственником дороги или административным органом для временного регулирования движения в связи с дорожными работами, в рамках согласованных мероприятий или других случаях, когда движение транспорта нарушено или дорога временно закрыта для общего движения.