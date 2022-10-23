На тропах болотного заповедника в Пяэскюла начинаются ремонтные работы

«Объявленный ранее государственный тендер на проект строительства дощатых настилов, мостков и работ по восстановлению водного режима на болоте Пяэскюла еще продолжается, но перед этой масштабной работой необходимо поднять грунт пешеходных дорожек, покрытых известняковым щебнем», – пояснил старейшина Нымме Кармо Кури. «Причина в том, что нынешние грунтовые дорожки просели и иногда затапливаются из-за разливов, устроенных активностью бобров, а также осенними дождями. Поскольку заповедная зона болот Пяэскюла в первую очередь устроена с природоохранной целью, люди должны адаптировать свои потребности к природным условиям, при ремонте и строительстве инфраструктуры учитывать важность сохранения бобровых поселений».

По словам Кури, в соответствии с планами реконструкции, в ближайшие пару лет планируется обновить всю инфраструктуру, обслуживающую посетителей заповедника на болоте Пяэскюла, что также прописано в планах организации работ по охране торфяника Пяэскюла.

«Это необходимо делать так, чтобы воздействие на природу болотного заповедника Пяэскюла было как можно меньшим, поскольку основная цель заповедника – сохранение и восстановление природы этой территории. Человек – гость природы в этой заповедной зоне, а не наоборот», – сказал главный специалист по управлению природоохранной деятельностью Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Лаури Клейн.

На территории болотного заповеднике Пяэскюла в Нымме проложены почти 4 километра природных троп, сооружено несколько деревянных мостов и смотровых площадок, которые были построены в 2007-2009 годах. В ходе работ будут заменены изношенные и сломанные перила деревянных мостов и сломанные доски мостков. На двух участках, где дощатый настил и мосты регулярно оказываются затопленными, дощатые настилы и мосты будут приподняты, под ними установят поплавки. Также планируется демонтировать установленную на краю болота смотровую площадку, поскольку ее конструкции амортизированы.