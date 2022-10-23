ВИДЕО ⟩ «Топить и сжигать»: российский пропагандист призвал убивать украинских детей

В телеинтервью Сергей Лукьяненко рассказывает историю из своего детства в закарпатской больнице в Украине. «Там мне украинские дети рассказывали про то, что Украина оккупирована москалями. Если бы не москали, они бы жили как во Франции, а вот они страдают, потому что оккупированы», – сказал Лукьяненко и добавил, что это были не украинские дети, а «абсолютно русские».

В этом видео российский пропагандист нацист Антон Красовский открытым текстом призывает топить и жечь в хатах украинских детей. pic.twitter.com/4okbO7XN7s — Черный Абдулла ♥️🇺🇦ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ! (@turkmendagz) October 23, 2022

На это пропагандист Красовский заявил: «Прям топить таких надо было в Тисині. Прямо вот там где пливе кача. Вот прямо топить этих детей, топить. Прямо в Тисині. Это не ваш мир, поэтому в интеллигентные люди, писатели фантасты. А это наш мир» («Пливе кача по Тисині» – рус. Плывёт утка по Тысине. Закарпатская траурная народная песня, которая стала широко известна после её исполнения во время реквиема по погибшим участникам Евромайдана).

Эту речь Красовского Лукьяненко попытался смягчить словами, что «для этой цели на руси традиционно использовали розги, они лучше, чем река, работали».